Under 23, la Juve vince contro il il Fiorenzuola

La Juventus Under 23 vince ancora

redazionejuvenews

La Juventus Under 23esce vittoriosa contro il Fiorenzuola per 2-1. Di seguito riportiamo la cronaca del match dal sito web ufficiale bianconero: "Dopo i primi minuti di studio da parte delle due squadre, al 6’ arriva la prima occasione del match ed è targata Juve: Leone si mette in proprio e dopo essersi accentrato, a due passi dal limite dell’area di rigore, prova a sorprendere l’estremo difensore ospite, ma la sua conclusione termina larga (non di molto) alla sinistra della porta difesa da Battaiola. Il Fiorenzuola si affaccia dalle parti di Israel soltanto al minuto 22, ma senza riuscire a trovare la porta bianconera con il tentativo di Bruschi.

Intorno alla mezz’ora i bianconeri aumentano la pressione e in due circostanze si rendono pericolosi dalle parti del portiere ospite con il cross di Leo che, per questione di centimetri, Sersanti non riesce a impattare. Si chiude, così, a reti bianche il primo tempo. La ripresa inizia su tutti altri ritmi e al 49’ cambia, infatti, il parziale. A trovare il vantaggio è la Juve con un gol splendido di Aké che, dal limite dell’area, carica il destro e infila la sfera sotto l’incrocio dei pali senza lasciare scampo a Battaiola, 1-0. La squadra di Mister Zauli regge bene l’urto a vantaggio acquisito, non concedendo occasioni degne di nota agli ospiti fino al 71’ quando Tommasini avrebbe l’opportunità per riequilibrare il match con un diagonale destro, ma il suo tentativo scivola sul fondo alla destra di Israel.

La Juve, scossa dall’opportunità concessa (in maniera fortuita) risponde presente e ancora una volta diventa decisivo dal limite dell’area Aké. Questa volta il numero 23 calcia con il sinistro, ma l’esito è lo stesso: palla in rete e 2-0 al minuto 75. La gara sembra tranquillamente indirizzata dalla parte dei bianconeri, ma arriva, rabbiosa, la reazione degli emiliani con il gol al 78’ del neo entrato Arrondini. Sul finale i padroni di casa difendono il vantaggio acquisito, rischiando soltanto in una situazione con il colpo di testa sempre di Arrondini, ma si costruiscono anche la possibilità di segnare il tris due volte con Nicolussi Caviglia e una con Sersanti. Al 96’ arriva il triplice fischio, il risultato non cambia e la Juve ottiene tre punti importantissimi". (juventus.com)