Lazio-Juventus: le formazioni ufficiali

I bianconeri in campo allo stadio Olimpico di Roma per la partita contro la squadra di Maurizio Sarri

Mancano pochi minuti al fischio d'inizio della partita che vedrà la Juventus scendere in campo contro la Lazio allo Stadio Olimpico di Roma. Calcio d'inizio in programma alle 18, con i bianconeri che cercheranno la vittoria per agganciare la Lazio in classifica e perdere altri punti dalle due squadre in testa, Milan e Napoli, che saranno rispettivamente impegnate contro Fiorentina e Inter. Massimiliano Allegri ha avuto a disposizione la squadra al completo solo nella giornata di ieri, e dopo l'allenamento Paulo Dybala ha dovuto dare forfait per la partita di questa sera, così come Aaron Ramsey. Oltre a loro assenti anche Chiellini, De Sciglio e Bernardeschi, con il terzino che tornerà a disposizione per la partita contro l'Atalanta, mentre il numero 20 tra non meno di tre settimane.