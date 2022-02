Under 23, i bianconeri pareggiano con la Triestina

Il report del match dell'Under 23

redazionejuvenews

L'Under 23 della Juventus ha pareggiato contro la Triestina. Di seguito riportiamo la cronaca del match direttamente dal sito web ufficiale bianconero: "L’avvio vede una Juve più in fiducia rispetto alla Triestina, reduce da tre sconfitte consecutive in questo inizio di 2022 e soprattutto ancora a caccia della prima rete nel nuovo anno. La squadra di Mister Zauli si dimostra più propositiva, soprattutto nel primo quarto d’ora di gioco, senza riuscire, però, a essere incisiva negli ultimi venti metri. Per assistere al primo squillo del match bisogna attendere il 20’ e sono proprio i padroni di casa a farsi vedere dopo un avvio molto passivo. A provarci dalla distanza è Trotta, ma Israel neutralizza la conclusione.

Di fatto sarà questo l’unico tiro verso la porta in tutto il primo tempo, da una parte e dall’altra. Una prima frazione che si può riassumere così: tanto equilibrio e pochissime occasioni per andare in gol. L’equilibrio è il protagonista principale anche a inizio ripresa, ma dopo appena sei giri di orologio il copione della gara sarebbe potuto cambiare. Una sbracciata irregolare di Lopez ai danni di Leo lascia la Triestina in dieci: rosso diretto e Juve con un uomo in più. Il match, a questo punto, potrebbe sbloccarsi favorendo anche la qualità dei bianconeri. Mister Bucchi, però, correi immediatamente ai ripari ridisegnando la sua squadra che, nonostante un giocatore in meno, riesce a coprire bene il campo.

Quando, però, la stanchezza inizia a farsi sentire, a giovarne è la Juve che dal minuto 69 in avanti prova a spingere sull’acceleratore. La prima occasione capita sui piedi di Miretti che calcia molto bene al volo, ma si vede respingere il suo tentativo da Offredi. Poco dopo è Anzolin a far partire un traversone insidioso dalla sinistra, costringendo ancora una volta l’estremo difensore alabardato a un intervento importante. Anche il contributo dei neo entrati bianconeri, vale a dire Compagnon, Leone, Sekulov e Brighenti, alimenta la pressione nel finale del “Nereo Rocco”, ma la vivacità bianconera non è sufficiente per sbloccare una partita che al triplice fischio vede le squadre uscire dal campo con un punto a testa".