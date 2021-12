Under 19, Bonatti: “Siamo molto dispiaciuti per i due punti persi”

Il tecnico dell'Under 19 ha parlato

redazionejuvenews

Andrea Bonatti, allenatore della Juventus Under 19, ha parlato al termine del pareggio di oggi a Pescara. Match terminato 1-1. Di seguito riportiamo le sue parole ai microfoni di Juventus Tv: "Siamo molto dispiaciuti per i due punti persi oggi a Pescara. Sapevamo che sarebbe stata una partita complicata, contro una squadra molto aggressiva come il Pescara, ma una volta passati in vantaggio avremmo voluto portare a casa i tre punti e per questo motivo non siamo contenti del pareggio, abbiamo segnato troppo tardi.

Rimonta? Non ci siamo riusciti e abbiamo pagato a caro prezzo un’ingenuità che i nostri avversari sono riusciti a capitalizzare al massimo. Il Pescara, per tutta la gara, ha dimostrato di essere una squadra molto abile nei colpi di testa e proprio con questo fondamentale ci ha sorpresi proprio sul finale dove abbiamo subito molto la loro fisicità e la loro altezza. Anche questi episodi fanno parte del nostro percorso di crescita, di conseguenza torniamo a Torino con l’amaro in bocca, ma con l’obiettivo di focalizzarci sul prossimo appuntamento che ci attende e vogliamo una vittoria già alla prossima".

Questo il riassunto del match direttamente dal sito web ufficiale della Juventus: "La Juventus Under 19 esce con un punto dalla trasferta di Pescara, ma il rammarico per non avere portato a casa i tre punti è grande. Al “Delfino Training Center” il match finisce 1-1: bianconeri, quest’oggi con la divisa nera da trasferta, in vantaggio al 67’ con la rete di Mbangula e raggiunti sul finale dal colpo di testa di Sakho. Con questo pareggio la squadra di Mister Bonatti sale a quota 17 punti in classifica, dopo undici giornate disputate. La Juve si è schierata in campo con un 4-4-2 con Scaglia in porta, Savona, Dellavalle, Nzouango Bikien e Turicchia a comporre la linea difensiva, Iling-Junior, Omic, Bonetti e Chibozo in mediana, Turco e Cerri come coppia d’attacco".