I tifosi sostengono la squadra: sui social nasce l’hashtag #IostoconlaJuventus

Sui social spopola l'hashtag #IostoconlaJuventus

Quello che sta vivendo la Juve è forse il momento piu delicato dell'era post Calciopoli. La bufera che si è abbattuta nella settimana precedente per via di alcune plusvalenze fittizie infatti, ha generato un caos totale all'interno degli uffici della Continassa, messi a soqquadro dalla Guardia di Finanza in due diverse occasioni. In un primo momento per controllare meticolosamente alcune trattative messe in piedi dalla Vecchia Signora negli ultimi anni, con gli scambi Arthur-Pjanic e Danilo-Cancelo a fare da fari. Il bis invece, è arrivato nella mattinata di ieri e questa volta sotto la lente di ingrandimento sarebbe finito il trasferimento di Cristiano Ronaldo al Manchester United in estate.