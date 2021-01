Una storia d’amore infinita: Buffon verso il rinnovo con la Juve

TORINO – Una storia d’amore iniziata il 26 agosto 2001 e che sembra destinata ad essere infinita. Da allora, la Juventus e Gigi Buffon (tranne che per la breve “vacanza” del portiere a Parigi nel 2018-19) non si sono mai lasciati. L’estremo difensore in questi lunghissimi anni ha scritto la storia della Vecchia Signora e della Nazionale Italiana, con cui ha vinto la Coppa del Mondo nel 2006. In maglia bianconera ha totalizzato, fino ad ora, 677 presenze, subendo in totale 534 gol: una media pazzesca per un portiere. Inoltre, in tutti questi anni ha fatti incetta di trofei, mettendo in bacheca tantissimi titoli prestigiosi. Il primo è stato lo Scudetto del 2002, conquistato in quel memorabile 5 maggio sull’Inter alla prima stagione a Torino. Da lì in poi, i campionati vinti sono stati 10 (12 contando anche i due revocati), il record assoluto per un giocatore di Serie A.

Oltre ai campionati, però, sono arrivate anche 4 Coppe Italia e 6 Supercoppe Italiane. L’unico grande rimpianto alla Juve per Buffon rimane la UEFA Champions League, sfiorata in più occasioni. Infatti, i bianconeri con Gigi tra i pali sono arrivati in finale per ben 3 volte: nel 2003 contro il Milan, nel 2015 contro il Barcellona e nel 2017 contro il Real Madrid. In tutte e tre le occasioni, però, la Vecchia Signora è stata battuta ed ha visto i propri avversari alzare il trofeo dalle grandi orecchie. Tuttavia, Buffon avrà un’altra possibilità di provare a portare a casa la Coppa più prestigiosa di tutte; anzi, due possibilità. Infatti, secondo quanto riportato dal Corriere di Torino, sono in corso dei contatti tra la società e il giocatore per rinnovare il contratto fino al 2022. Una storia d’amore che è destinata a durare ancora a lungo con un obiettivo preciso: la Champions League.

