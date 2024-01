UFFICIALE – Terminato il prestito di La Graca: la punta torna alla Juventus

Tramite il proprio profilo ufficiale su X, la Juventus ha reso noto il ritorno di Stefano La Graca in bianconero. Il giovane centravanti scuola Next Gen torna a casa dopo sei mesi in prestito all' Amorebieta , squadra militante nella seconda serie spagnola.

Con la maglia del club iberico, La Graca ha messo piede in campo in 12 occasioni in campionato più una in Copa del Re. Solo 4 di queste sono state disputate dal 1' minuto, con l'ultima apparizione da titolare il 28 ottobre 2023 e solo 19' minuti nelle ultime 7 partite. Inoltre, l'attaccante non ha messo a referto nessun gol e nessun assist. Le parti hanno dunque conseguito nella risoluzione del prestito, alla ricerca di una nuova opportunità più proficua per il calciatore.