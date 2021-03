Ufficiale, niente Juve: Di Maria rinnova con il PSG fino al 2022

L'attaccante ha rinnovato il contratto

TORINO - Sfuma un altro possibile colpo di mercato per la Juventus . Si tratta di Angel Di Maria , attaccante del PSG , che ha ufficialmente rinnovato il contratto con i parigini fino al 2022. Questo il comunicato ufficiale: "Il Paris Saint-Germain è lieto di annunciare l'estensione del contratto di Angel Di Maria per un'ulteriore stagione con un 2 ° anno opzionale. Il 33enne attaccante della nazionale argentina è ora legato al club della capitale fino al 30 giugno 2022. Arrivato al club nell'agosto 2015, il nativo di Rosario ha giocato 248 partite (87 gol e 99 assist) con i colori rossoblù, contribuendo notevolmente ad ampliare il palmares del club della capitale nelle ultime stagioni. Il mancino argentino ha 16 trofei con il club parigino: 4 titoli di campionato francese (2016, 2018, 2019, 2020), 4 Coppe di Lega (2016, 2017, 2018, 2020), 4 Coppe di Francia (2016, 2017, 2018, 2020) e 4 trofei dei campioni (2016, 2018, 2019, 2020). Angel Di Maria è il secondo miglior passante nella storia del Paris Saint-Germain con 99 offerte per i suoi compagni di squadra, dietro Safet Susic (103). “Fideo” è anche l'ottavo capocannoniere (87 gol) nella storia dei Rouge et Bleu. Sotto i colori dell'Albiceleste, il mancino conta ad oggi 104 selezioni (20 gol)".

Proprio ieri, il direttore sportivo del PSG, Leonardo, aveva parlato del rinnovo del fideo ai microfoni di RMC Sport: "Abbiamo l’intenzione di prolungare il contratto e siamo sulla buona strada. Ci stiamo lavorando e tra qualche giorno potrebbe esserci il colloquio per chiudere. Ci fa piacere che il PSG sia sempre accostato a tutte le trattative. Va bene. Il mercato è molto fluido, c’è movimento. Il PSG è altamente desiderato, in generale. Tutti i grandi giocatori gradiscono il PSG. È qualcosa che deve essere valorizzato. Siamo sempre in grado di parlare con i grandi giocatori, che vorrebbero venire. Ma non abbiamo trattative in corso per un nuovo giocatore. Messi? Siamo concentrati su questa stagione. Stiamo monitorando il mercato, ma non abbiamo iniziato nessuna trattativa con altri club per il futuro: pensiamo prima ai rinnovi. Stiamo parlando con Neymar e Mbappé per i rinnovi e le trattative sono in stato avanzato. Non abbiamo nessuna preoccupazione in questo momento".