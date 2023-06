UFFICIALE: Marino lascia l’Udinese, al suo posto possibile un ex Juventus

Marino non sarà più un dirigente dell'Udinese: a ufficializzarlo è stata la stessa società friulana che dovrebbe sostituirlo con un ex Juve

Le strade di Pierpaolo Marino e dell' Udinese si dividono. A ufficializzarlo è stata la stessa società friulana tramie un comunicato sul proprio sito ufficiale. In pole per sostituirlo, come riportato da Sky Sport, potrebbe toccare all'ex Juventus Federico Balzaretti , fresco di addio al Vicenza .

Intanto, l'Udinese ha dedicato una lunga nota al dirigente bianconero, ecco quanto scritto: "Al termine della stagione sportiva 2022/2023, Udinese Calcio e Pierpaolo Marino non proseguiranno il proprio percorso insieme.Marino ha rappresentato un valore aggiunto per l’Udinese in tutti gli anni vissuti da manager in bianconero, condividendo con il club un importantissimo ciclo dalla fine degli anni 90. Contribuendo, poi, negli ultimi quattro anni, al consolidamento della squadra che ha sempre confermato, con anticipo, la sua partecipazione alla massima Serie A.