UFFICIALE – La Juventus cede Sersanti al Lecco: la nota del club

Tramite il proprio sito ufficiale, la Juventus ha comunicato la cessione di Alessandro Sersanti. Il centrocampista della Next Generation nella prossima stagione entrerà a far parte delle fila del Lecco, il quale lo ha prelevato in prestito secco.