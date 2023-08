La Juventus batte la Next Gen e saluta i tifosi: festa grande allo Stadium

I bianconeri hanno raccolto l'abbraccio dei loro tifosi accorsi nell'impianto bianconero per la sfida in famiglia

La Juventus è scesa ieri sera in campo contro la JuventusNextGen, nella classica partita tra la Juventus A e la Juventus B che precede l'inizio della stagione. Per questa stagione, in concomitanza con i festeggiamenti per il centenario di proprietà della famiglia Agnelli, il teatro della sfida di è spostato da Villar Perosa all'Allianz Stadium, con i tifosi che hanno riempito l'impianto. 24mila i presenti, che hanno riempito il primo anello dell'impianto bianconero, l'unico aperto per l'occasione, riabbracciando la squadra.

La partita ha visto Massimiliano Allegri sfidare la formazione Next Gen, con la prima squadra che si è imposta per 8-0. La partita ha visto un Dusan Vlahovic dirigersi verso la migliore condizione, ed autore di una doppietta. Tanti i cori per il serbo, che ha risposto all'amore dei tifosi dedicando loro i suoi gol. In rete poi sono andati Kean, Milik, il giovane Huijsen, ed il brasiliano KaioJorge, al rientro dall'infortunio ed autore di una tripletta.

Una grande serata quindi, che ha riavvicinato il pubblico alla squadra in vista dell'inizio della prossima Serie A. I bianconeri esordiranno il 20 agosto allo Stadio Friuli di Udine contro l'Udinese, e cercheranno di partire al meglio per non compromettere tutta la stagione, come successo negli anni passati.