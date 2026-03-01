U20 | Juventus-Cagliari | Le parole del post partita di Padoin

Le parole del tecnico bianconero rilasciate dopo il match pareggiato per 2-2 contro il Cagliari: le sue dichiarazioni

Mister Padoin ha parlato al termine del match disputato fra Juventus e Cagliari, gara valida per la ventisettesima giornata del campionato Primavera 1 e terminata con il punteggio di 2-2. Queste le parole del tecnico riportate dal club bianconero:

“Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile perché il Cagliari è una squadra molto quadrata, che sta sempre sul pezzo, molto attenta e determinata. Hanno approcciato meglio loro di noi alla sfida, poi pian piano siamo stati bravissimi a capire l’andamento del match. Abbiamo iniziato a giocare meglio tecnicamente, con più velocità e abbiamo fatto un buon finale di primo tempo. Nella ripresa siamo riusciti a trovare il gol dopo aver iniziato a spingere sull’acceleratore, abbiamo trovato anche il 2-0. Commentare il finale invece è piuttosto complicato perché abbiamo preso quattro pali, di cui uno all’ultimo istante.

Quindi è stata una delusione non portare a casa i tre punti: abbiamo commesso delle ingenuità una volta che siamo andati sul 2-0 che ci sono costate care. Rimane, secondo me, la buona prestazione e il fatto di aver creato tanto contro una squadra che di solito concede poco, questo ci deve far guardare con autostima e fiducia al lavoro che stiamo facendo. È capitato diverse volte queste situazione in cui vai anche sul doppio vantaggio e non riesci a portare a casa i tre punti, dobbiamo assolutamente migliorare. E dispiace, perché la classifica sarebbe stata ulteriormente positiva. Dispiace perché sarebbe stato un ulteriore step di crescita da questo punto di vista. Diciamo pure che nel finale ci è mancato anche quel pizzico di fortuna: da questo pareggio dobbiamo assolutamente imparare a non regalare determinate situazioni e a essere più bravi a chiudere prima i conti“.

