Trezeguet: “Juve? Gli ex giocatori devono avere un ruolo importante nei club”

L'ex giocatore della Juventus ha commentato la situazione in casa bianconera e gli sviluppi che ci saranno in futuro per la società

“Alla Juve ho vissuto dieci anni da calciatore e sette in società. Ho fatto il corso da d.s. in Spagna per conoscere un’altra tipologia di calcio. Nel 2021 ho scelto di chiudere da ambassador e di rientrare sul lato sportivo, non c’è stata la possibilità di farlo alla Juve ma per me la Juve è sempre casa. Se la Juventus chiamasse, ci sono: se mi richiamerà, tornerò. Credo fortemente che gli ex giocatori debbano avere un ruolo importante nei club. Ci sono altre persone che devono decidere ma credo di poter essere utile: ho conosciuto la Juve in campo e alla scrivania”.