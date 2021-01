Traorè rivela: “Marchisio fumava quattro pacchetti al giorno, ma quanto correva”

TORINO – La sua esperienza con la maglia della Juventus non è molto ricordata, dato che ha giocato solamente 12 partite in una sola stagione a Torino. Stiamo parlando del terzino sinistro senegalese Armand Traoré, attualmente svincolato dopo l’ultima esperienza con la maglia del Cardiff City. Il calciatore è arrivato in bianconero nell’estate del 2010, in prestito dall’Arsenal, dove aveva esordito tra i professionisti. All’epoca, la Juve non era in un momento facile della sua storia: erano passati pochi anni dall’incubo della Serie B e i risultati erano molto scarsi. Nel 2010-2011, infatti, la Vecchia Signora arrivò settima in campionato, mentre uscì ai gironi dall’Europa League e ai quarti di finale in Coppa Italia. Intervenuto ai microfoni di talkSPORT, Traoré ha voluto raccontare le sue impressioni in quell’unica stagione a Torino. Inoltre, il giocatore ha fatto delle rivelazioni scioccanti sui suoi ex compagni di squadra.

Ecco, dunque, le parole di Armand Traoré: “Sono andato alla Juventus quando avevo 20 anni e giocavo già in Inghilterra da cinque anni. Quando mi sono presentato la prima mattina per l’allenamento ho pensato: ‘Ma dove sono tutti i giocatori?’. Non c’era nessuno nello spogliatoio, nessuno in palestra; giusto un paio di giocatori in sala trattamenti. Erano tutti nelle docce, facevano colazione, fumavano sigarette e bevevano caffè! Sono rimasto completamente scioccato dal fatto che tutti avessero bevuto una bottiglia di vino la sera prima di una partita durante la cena con la squadra. Andavi a mangiare nel pre-partita la sera prima e lì avevano delle bottiglie di vino rosso! Questa è stata una delle cose che mi hanno scioccato. Poi c’era Marchisio che fumava quattro pacchetti al giorno, ma non ho mai visto nessuno correre come lui“. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<