Totti torna allo stadio con il figlio: “Grande emozione, e i tifosi della Juve…”

Post dell'ex attaccante della Roma

La Juventus ha vinto ieri sera la finale di Coppa Italia contro l'Atalanta, imponendosi per 1-2 grazie ai gol di Kulusevski e di Federico Chiesa, che ha consegnato la coppa alla squadra di Andrea Pirlo. Una grande partita quella di ieri sera, con la squadra bianconera che ha disputato il miglior secondo tempo della stagione, regalando al suo tecnico la Coppa per il suo compleanno, e consentendo a Gianluigi Buffon di conquistare il suo ultimo trofeo con la maglia bianconera.

La partita di ieri ha segnato anche il ritorno degli spettatori sugli spalti, che hanno fatto da cornice alla partita incitando e cantando tutto il tempo nei confronti dei loro beniamini. In tribuna autorità poi, presenti molti ex giocatori, tra i quali spiccavano Alessandro Del Piero e Francesco Totti. Proprio l'ex capitano della Roma, allo stadio con il figlio, è stato protagonista di un siparietto con i tifosi della Juventus, riportato poi sulle sue Instagram Stories: "Ritornare allo stadio a vedere la partita di pallone con il proprio figlio è stato emozionante. Io e Cristian non siamo stati insultati dai tifosi juventini anzi, ci hanno osannato, viva lo sport!".