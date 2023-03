Conte, il Tottenham pensa all’esonero: possibile ritorno alla Juve?

Dopo le ultime pesanti dichiarazioni, il Tottenham starebbe pensando all'esonero di Antonio Conte: possibile ritorno alla Juve?

redazionejuvenews

C'è aria di addio tra Antonio Conte e il Tottenham. Dopo l'eliminazione dalla Champions League e alcuni risultati deludenti, l'allenatore italiano in conferenza stampa ha aspramente criticato giocatori e società. Un tipo di scenata che non è una novità per l'ex allenatore della Juve, ma che rischia di essere stata la goccia a far traboccare il vaso.

Il tecnico ha infatti detto: "Qui è sempre lo stesso, ogni stagione. Non importa chi sia l'allenatore. Se vogliono continuare su questa strada, possono cambiare allenatore, tanti allenatori ma la situazione non cambierà. Credetemi. Vedo giocatori egoisti, giocatori che non vogliono aiutarsi a vicenda e non ci mettono il cuore. Finora ho cercato di nascondere la situazione, ora non più. I tifosi pagano il biglietto per vederci e questa prestazione è inaccettabile. Hai bisogno di fuoco negli occhi".

Parole che non sono andate giù alla dirigenza del Tottenham, che secondo quanto riportato dal giornale inglese The Telegraphavrebbe deciso di esonerare l'allenatore. Nelle prossime 48 ore è attesa la decisione finale sul suo futuro. Se così fosse, ci sono possibilità che Conte torni alla Juve? Difficile. Il contratto di Allegri è lungo e nonostante i mille problemi, la stagione dei bianconeri non è negativa. Staremo a vedere.