Verso Torino-Juve, tutte le statistiche in vista del match

In vista della partita tra Torino e Juve la Lega Serie A ha pubblicato una serie di interessanti statistiche

Roberto Maccarone Redattore 13 aprile - 12:00

In vista della partita tra Torino e Juve la Lega Serie A ha pubblicato una serie di interessanti statistiche: "La Juventus è la squadra che ha battuto più volte il Torino in Serie A TIM: 77 successi bianconeri, a fronte di 35 vittorie granata e 45 pareggi.

La Juventus è rimasta imbattuta nelle ultime 17 partite di Serie A TIM contro il Torino (13V, 4N) e ha vinto le ultime tre, ma in questa serie positiva non è mai arrivata a quattro successi consecutivi; nella competizione i bianconeri non sono mai arrivati a 18 partite senza sconfitte contro i granata (17 anche tra dicembre 1995 e novembre 2014).

La Juventus ha segnato in tutte le ultime 15 trasferte contro il Torino in Serie A TIM e per i bianconeri si tratta della striscia aperta più lunga di gare esterne in gol; le uniche squadre contro cui la Vecchia Signora ha fatto meglio sono Atalanta (21) e Lazio (18).

Il Torino ha perso cinque delle ultime sette partite contro squadre che iniziavano la giornata in Serie A TIM nelle prime tre posizioni (2V); l’ultima volta che, invece, ha sfidato la Juventus nei primi tre posti in classifica in campionato risale al 3 aprile 2021, pareggiando 2-2 in casa.

Il Torino ha mantenuto 10 volte la porta inviolata in casa in questo campionato, nessuna squadra ha fatto meglio nella Serie A TIM 2023/24 (10 anche Inter e Bologna) – inoltre i granata non sono mai arrivati a 11 clean sheet interne in una singola stagione di Serie A TIM.

La Juventus ha perso tre delle ultime quattro trasferte di Serie A TIM (1N), tante sconfitte quante nelle precedenti 16 (10V, 3N); i bianconeri non arrivano a cinque gare esterne di fila senza successi in un singolo campionato dal periodo tra marzo e maggio 2010 (sei in quel caso, con Alberto Zaccheroni in panchina).

Nell’ultimo turno di campionato, la Juventus ha battuto la Fiorentina registrando un possesso palla del 25%; in generale, sono 11 le vittorie bianconere con una percentuale del genere inferiore al 50% e nei maggiori cinque campionati europei in corso nessuna squadra ne conta di più – 11 anche per l’Atletico Madrid.

Da un lato il Torino è l’unica squadra di questo campionato che non ha subito nemmeno un gol su punizione, sia diretta che indiretta, dall’altro la Juventus è una delle due, al pari dell’Inter (cinque entrambe), ad aver incassato meno reti da sviluppo di palla ferma in questo torneo.

Duván Zapata ha realizzato sei gol in 16 sfide contro la Juventus: da quando il colombiano gioca nel massimo campionato (2013/14), nessun giocatore è andato a segno più volte di lui contro i bianconeri (sei anche Giovanni Simeone); inoltre, nel 2024, escludendo i calci di rigore, solamente Dusan Vlahovic (otto) ha segnato di più del colombiano (sette) in Serie A TIM.

Il primo gol in Serie A TIM di Federico Gatti è arrivato nella gara di andata contro il Torino (2-0, 7 ottobre 2023); il classe ‘98 ha segnato quattro reti in questo campionato, record al pari di Lucas Martínez Quarta e Gianluca Mancini tra i difensori centrali, ma nessuno di loro due ha portato alla propria squadra gli stessi punti del bianconero (ben sei punti alla Juventus con i suoi gol)".

