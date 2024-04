Gatti: “Devo ringraziare Allegri, mi ha dato la possibilità di crescere”

Federico Gatti, calciatore della Juve, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole a Tuttosport: "I margini sono enormi. Sono cresciuto nella personalità e quella te la trasmettono le partite, l’esperienza e gli errori. Un aspetto per cui sono davvero grato ad Allegri è il fatto di avermi dato la possibilità di crescere. Quando fai un errore e poi vieni messo da parte è dura, invece lui mi ha concesso continuità e questo mi ha permesso di diventare più forte, un giocatore migliore. Poi nella Juve è normale crescerei, qui io cresco ogni giorno. Devo migliorare ancora in termini difensivi e di impostazione. Si tratta di un percorso bello in cui ogni step è stato importante. Sono stati anni bellissimi, come la vittoria del campionato di Eccellenza col Verbania. Mi ricordo che vivevo nella stessa casa con due compagni: avevano 8 e 4 anni più di me, uno che arrivava dalla Francia, Marsiglia, e uno da Roma. Si creava un legame fantastico. Quello un po’ mi manca, ma la vita mi è cambiata totalmente. Il rapporto con i tifosi? Sono sempre stato così, mi carico tantissimo quando sento il pubblico che spinge, le tifoserie quasi esagerate. Anzi, un aspetto su cui devo lavorare e ne parlo spesso con Allegri è la gestione delle energie. Perché spesso ne spendo talmente tante che a volte trascorro dei minuti come in apnea. Comunque meglio troppa energia che poca sempre".