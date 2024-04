Torino, Cairo: “Contro la Juventus mi aspetto una grande partita”

In casa granata è vigilia di derby. In piena lotta per una posizione europea, il Torino ospiterà domani allo stadio Grande Torino, la Juventus di Massimiliano Allegri. Una partita molto sentita dall'ambiente che dopo lungo tempo la squadra di Ivan Juric vorrebbe fare nuovamente sua. Intervistato a Torino Channel, Urbano Cairo ha parlato della prossima sfida del suo Torino alla Juventus. Ecco le sue parole: "Mi aspetto una grande partita, che il Toro e i miei giocatori diano l'anima capitanati dal nostro mister. Lo stadio sarà straordinario, pieno in ogni ordine di posto: saremo oltre 27mila persone. Se c'è la prestazione, tutto ne consegue".