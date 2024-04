Juve, Visnadi: “Elkann ha scritto la lettera di licenziamento per Allegri”

Nel suo editoriale su calciomercato.com, Gianni Visnadi ha parlato dei progetti della Juventus per il futuro. Ecco un estratto delle sue parole: "All’indomani dell’aumento di capitale della Juventus, il terzo in 5 anni per complessivi 900 milioni, John Elkann ha scritto a Max Allegri la lettera di licenziamento. Ufficialmente si tratta della tradizionale lettera in cui il presidente di Exor fa il punto su tutte le attività del gruppo, ma il passaggio che riguarda il club bianconero è inequivocabile. Là dove si parla di anno zero e di Cristiano Giuntoli plenipotenziario. Solo un anno fa il tecnico era per John Elkann «il centro del progetto tecnico bianconero». Oggi non viene nemmeno nominato. La speranza di John Elkann è che peschi dal suo taccuino altri nomi alla Kvara e all’Osimhen. Kvara, Osimhen e tutti gli altri erano a Napoli anche quest’anno, ma senza Spalletti è andata in modo parecchio differente. E il primo a saperlo è proprio Giuntoli, per questo ha chiesto a Thiago Motta la disponibilità a venire alla Juventus. L’ha incontrato e Allegri l’ha saputo, da lì tanti recenti episodi di nervosismo, risposte ineducate comprese. John Elkann scrive di anno zero, ma il vero anno zero sarà il prossimo".