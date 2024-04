Tevez: “La Juve non ora può fare di più. Allegri? Sa tirare fuori il meglio”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport l'ex Juve Tevez ha detto: "La squadra ora è terza e credo non abbia i mezzi per fare di più. Siamo abituati a vedere la Juve vincere quindi ci sorprendiamo se non lo fa per qualche anno. Allegri sa tirare fuori il meglio della squadra soprattutto nelle difficoltà. Anche con noi all’inizio era stato così. Poi dipenderà da cosa cerca la società". Su Pogba:"Non l'ho sentito ma non perché non gli voglia bene. Anzi. Siamo molto legati e lui sa che ha tutto il mio supporto". Chiosa finale sulla sua carriera da allenatore: "Mi ispiro a Conte per la passione e l’ossessione per la vittoria, da Bielsa ho preso l’attenzione ai dettagli e da Ferguson mi porto la grande calma nella gestione del gruppo. L’Italia è nel mio cuore. Mi piacerebbe tanto, magari da allenatore. La A è uno dei migliori campionati al mondo e penso di dover crescere per meritarmela".