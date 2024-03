Teotino: “Juventus nervosa. Il ritiro si è rivelato inutile”

Teotino ha commentato la prestazione della Juventus contro il Genoa: per il giornalista, il ritiro della squadra non avrebbe sortito effetto

Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Granfranco Teotino ha commentato il pareggio ottenuto dalla Juventus contro il Genoa. Ecco le sue parole: "C'era molto nervosismo, non solo da parte di Vlahovic, ma anche gli altri giocatori si scambiavano parole accese ed esprimevano insoddisfazione per le sostituzioni. Questo non fa che confermare la totale inutilità del ritiro, perché ha solo reso la squadra più agitata. Il primo tempo è stato davvero brutto, con qualche miglioramento nel secondo tempo grazie alle sostituzioni".