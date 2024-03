Juventus-Genoa, De Winter: “Siamo un grande gruppo. Proseguiamo così”

De Winter ha proseguito: "Noi proviamo ogni partita di dare tutto sperando in un buon risultato. Non è che giochiamo solo con le grandi ma ogni partita cerchiamo di dare tutto. Con le grandi spesso è uscito un risultato positivo. Abbiamo un gruppo bellissimo, ragazzi che spingono, specialmente con il nostro pubblico, così come il mister. Per il finale di stagione ci teniamo tutti svegli e concentrati. Mi sento cresciuto e sono orgoglioso della convocazione in Nazionale. Io devo continuare a lavorare e avere continuità".