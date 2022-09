Tebas contro la Superlega: “Florentino danneggia anche lo stesso Real”

Javier Tebas , presidente della Liga , ha rilasciato un'intervista a Influencers, parlando anche della Superlega. Ecco le sue parole su Florentino : "Il problema che ha il presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, è che se La Liga è più forte e i club possono essere economicamente più solidi e avere giocatori e infrastrutture migliori, il suo progetto della Superlega sarà sempre meno attraente. I club non vogliono distruggere i campionati nazionali e la Super League li distrugge, qualunque cosa dica Florentino Pérez. Quello che sta facendo Florentino Pérez con il suo progetto danneggia il Real Madrid. Si crea una distanza con il resto dei tifosi in Spagna, che prima non esisteva".

Sul nuovo modello de la Liga: "Voglio continuare e voglio che il piano Impulso che svilupperemo con i soldi di CVC sia sviluppato perché mi hanno eletto presidente per progetti di questo tipo. Quello che il progetto CVC ci consente di fare è anticipare investimenti che avrebbero richiesto quindici o vent’anni da fare e che consentiranno ai club di modernizzarsi, investire in infrastrutture, digitalizzarsi. Le regole? L’unico che dice di non conoscerle è il Barcellona, ​​ma sanno da tempo come funziona il controllo economico. Quello che succede è che, a causa del contesto che hanno, è meglio incolpare Tebas, quando non sono io quello che controlla l’economia".