TeamJay, grande successo sui social per la mascotte bianconera

Il sito ufficiale della Juveha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: "Prosegue il successo della serie di animazione con protagonista la mascotte bianconera Jay. Poco più di un mese fa l’annuncio dell’espansione del network di canali YouTube di Team Jay, la fanbase kids più grande tra quelle di ogni organizzazione sportiva, con l’aggiunta, dopo il rilascio iniziale in italiano, inglese, portoghese e spagnolo, del canale indonesiano in lingua bahasa. Network di canali di Team Jay che, a testimonianza dell’enorme successo della produzione, ha raggiunto nelle scorse ore1 milione di iscritti. E non finisce qui: Jay è pronto a vivere nuove avventure perché è in arrivo a fine maggio la seconda stagione della serie con tantissimi nuovi divertenti avvenimenti per la mascotte bianconera. Jay sarà impegnato insieme agli altri amici del team – Cami, Duke, Matteo e Wushu - in dodici episodi attraverso i quali i piccoli appassionati potranno far propri, divertendosi, i valori della Juventus: rispetto reciproco, lavoro di squadra ed empatia".