Rassegna stampa – La Juve blocca la Roma e vede la Champions League

6 maggio 2024

La Gazzetta dello Sport — Nell'articolo di spalla della rosea, viene evidenziato il pareggio tra Roma e Juventus, utile ai bianconeri per il conseguimento della qualificazione Champions League. I 6 punti di vantaggio sulla Roma e i 9 punti sull'Atalanta (con due partite in meno) farebbero ben sperare. Un successo dei bianconeri nel prossimo match contro la Salernitana sancirebbe matematicamente la qualificazione in Champions League con due partite ancora da giocare. Infatti, oltre a mantenere intatte le distanze dalle inseguitrici, il pareggio con la Roma significa anche un vantaggio negli scontri diretti.

Corriere dello Sport — Per il Corriere, il match tra Roma e Juventus, conclusosi con il risultato di 1-1, merita di essere messo in primo piani. Infatti, oltre ai due realizzati, quelli di Lukaku e Bremer, la partita ha vissuto di parecchie emozioni, con occasioni da una parte e l'altro. Sia Svilar che Szczensy sono stati chiamati a parate pirotecniche con frequenza e, quando non sono arrivati loro, sono stati i legni delle porte a impedire alle due squadre di andare ulteriormente al gol. Se per la Roma è la traversa di Kristensen a incastrare in gola l'urlo del gol, il palo di Federico Chiesa nega un gol bellissimo all'esterno italiano e ai bianconeri.

Tuttosport — Anche il primo giornale sportivo di Torino incorona la partita tra Roma e Juventus, ma soprattutto la prova incoraggiante di Federico Chiesa. Oltre al palo, l'attaccante italiano ha offerto una nuova prestazione convincente e ricca di spunti interessanti. Se il pareggio non basta per assicurarsi il pass per la prossima Champions League, la prova della compagine bianconera lascia ben sperare per le ultimissime partite della stagione.

