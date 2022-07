Tardelli: “Zaniolo talento, ma stare alla Juve non è come stare alla Roma”

L'ex calciatore della Juventus e della Nazionale italiana Marco Tardelli, ha palato intervistato dai microfoni di New Sound Level 90FM: "Il Milan è fermo sul mercato, l’Inter si è “incartata” con Lukaku, la Juve ha preso Pogba, Di Maria, Bremer e punta Zaniolo. La Juve è sempre una delle favorite, l’anno scorso ha fatto un campionato non all’altezza per tanti motivi ma può sempre vincere il campionato. De Ligt e Bremer sono due giocatori importanti, spero per Bremer che si ripeta quest’ann. Zaniolo è un ottimo giocatore ma stare alla Juventus non è come stare a Roma: è un giocatore importante che vale sempre la pensa di acquistare, dipende cosa vuole fare lui. Torino è diversa da Roma, bisogna vedere come si comporta alla Juventus".