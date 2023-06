Tardelli: “Tifo Juve, è la squadra che mi è rimasta nel cuore”

Marco Tardelli , ex calciatore della Juventus , ha rilasciato delle dichiarazioni a Il Corriere della Sera, parlando anche dei bianconeri. Ecco le sue parole: "Amo la nazionale, tifo anche la Juve, è la squadra che ho nel cuore: mi ha dato molto e io le ho dato molto. Però potrei dire la stessa cosa del Pisa che mi ha lanciato e del Como che mi ha permesso il salto alla Juve. I processi a campionato in corso? Questo è un problema, perché falsa tutto. I festeggiamenti dopo la Coppa Campioni del 1985? Siamo solo andati a salutare i tifosi. Ma io ho sempre detto che non ho vinto quella Coppa. Di chi fu l'errore? Di tutto il calcio: ci hanno obbligati a giocare. Era stata una scelta sbagliata mettere i tifosi in una curva sola. Chi prese la decisione di giocare? Penso l’Uefa. E la polizia di Bruxelles decise di farci giocare perché sarebbe stato un dramma disperdere i tifosi.

Gli omosessuali nel calcio? Secondo me ci sono. È statisticamente impossibile che non ci siano. Io non vedrei il problema. Ma non lo dicono perché forse sentono che non è il momento. Che non c’è il clima giusto. Ma il mondo attorno a noi è cambiato. Non vedo perché non debba cambiare anche il calcio. Se è vero che mi hanno proposto di entrare in politica? Tre-quattro anni fa, nell’area di centrosinistra. Ma una persona non era d’accordo e allora non ho accettato.