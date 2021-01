Tanti auguri Super Gigi! E arrivano anche quelli di Pjanic

TORINO – La Juventus ha vinto per 4-0 ieri sera contro la SPAL la partita valevole per i quarti di finale di Coppa Italia, qualificandosi alla semifinale che i bianconeri disputeranno contro i nerazzurri in gara doppia, con l’andata a San Siro e il ritorno all’Allianz Stadium. La vittoria di ieri sera, firmata da Morata, Frabotta, Kulusevski e Chiesa, ha rappresentato un regalo in anticipo per Gianluigi Buffon, che oggi spegne 43 candeline.

Tutti i suoi compagni stanno riservando al portiere messaggi social, per augurargli il loro buon compleanno, così come ha fatto la Juventus, che tramite il suo sito internet ha celebrato il suo portiere.

“Perché alla fine, basterebbe questo dato per spiegare tutto.

A poche ore dal suo compleanno numero 43, Gianluigi Buffon ha difeso (benissimo) la porta della Juve contro la SPAL in Coppa Italia. E si badi bene, come sapete non è certo la sua unica presenza in questa stagione.

Quando un uomo che ha scritto la storia del calcio, della Juve e del suo ruolo, che ha vinto tutto, che si è tolto soddisfazioni che in pochi saranno capaci in futuro di eguagliare, ha ancora la grinta, la voglia, la condizione, la concentrazione, la classe per regalarci ancora emozioni e grandi giocate, allora gli schemi “normali” saltano.

Perché quello che hai davanti non è solo un campione, e forse anche “Leggenda” diventa un termine riduttivo. Quello che hai davanti è un simbolo, infinito. Di tutto il nostro sport.

Allora buon compleanno Gigi, da parte di tutti.

Anche se il regalo continui a farlo tu a noi.” (Juventus.com)

Oltre a quelli della società, sono arrivati a Buffon anche gli auguri dell’ex compagno Miralem Pjanic, che ha postato sul suo profilo Instagram scrivendo: “Buon compleanno UN1CO. Ti voglio bene amico mio”.