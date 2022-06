Tanti auguri Capello: vincente nella doppia veste calciatore e allenatore

Il 18 giugno di 76 anni fa nasceva a Pieris, in un paesino nella provincia di Gorizia, Fabio Capello, uno degli uomini di calcio più iconici e decisivi nella storia di questo gioco. Il classe '46 nasce calcisticamente nella SPAL, club con il quale esordisce anche in Serie A nel 1964. Dopo un paio di stagioni ben riuscite, Capello attira l'attenzione della Roma, che lo acquista nel 1967. Il regista friulano rimarrà nella capitale per 3 anni, confermandosi come uno dei prospetti più interessanti del calcio internazionale. Nel 1970 l'ex SPAL passa alla Juventus, dove porta a termine il definitivo salto di qualità, segnando 41 reti in oltre 200 presenze, e vincendo 3 Scudetti, prima di passare al Milan in uno scambio con Benetti, e chiudere la carriera in rossonero.