Juve, obiettivo Champions League raggiunto. Ora testa alla Coppa Italia

Grazie alla vittoria contro il Venezia la Juve si è assicurata la qualificazione alla prossima Champions League. Ora la finale di Coppa Italia

redazionejuvenews

Vittoria fondamentale per la Juve di Massimiliano Allegri, che grazie alla vittoria contro il Venezia e al pareggio della Roma contro il Bologna guadagna matematicamente la qualificazione alla prossima Champions League. La distanza dei bianconeri dai giallorossi è infatti ora di dieci punti (Juve 69, Roma 59) e con soltanto tre giornate rimaste da giocare la squadra di Josè Mourinho non può più sperare di superare i bianconeri. Dopo il pessimo inizio e i molti problemi, la squadra di Massimiliano Allegri è riuscita finalmente a raggiungere il traguardo minimo. Non qualificarsi alla prossima Champions League sarebbe stato un problema gravissimo.

Ora mentre Milan e Inter combattono colpo su colpo per la vittoria dello scudetto, Juve e Napoli si sfideranno per il terzo posto. Ma cosa cambia tra terzo e quarto posto in classica? Da un punto di vista economico, terminare la stagione sul gradino più basso del podio assicura 16,8 milioni di euro, a fronte dei 14,2 della quarta posizione. 2,6 milioni che in un periodo di crisi economica come questo sono importanti ma non cambiano sicuramente la vita. Il vero motivo per cui i bianconeri proveranno a superare il Napoli è diverso: una squadra come la Juve deve puntare sempre al massimo. E' nel DNA della Vecchia Signora. Arrivati a questo punto della stagione accontentarsi sarebbe da folli.

Ma questo finale di stagione per la Juve non sarà importante solo per questo. La squadra di Massimiliano Allegri, infatti, l'11 maggio affronterà l'Inter in finale di Coppa Italia. Questo è l'unico trofeo che i bianconeri possono ancora vincere in quest'annata. La Vecchia Signora, infatti, non ha più speranze di vincere la Serie A, è già stata eliminata dalla Champions League e ha già perso la finale di Supercoppa, sempre contro l'Inter. Ecco quindi che vincere la Coppa Italia sarebbe fondamentale per il morale. I bianconeri ci riusciranno?