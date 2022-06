Tacconi, il figlio annuncia: “Papà lascia l’ospedale”. Ora la riabilitazione

Come annunciato, oggi l'ex portiere della Juve lascerà l'ospedale, dove era ricoverato dal 23 aprile. Ora un lungo percorso riabilitativo.

Arrivano buone notizie sul fronte delle condizioni di salute di Stefano Tacconi. Il figlio Andrea, attraverso i suoi profili social che suo padre sarà dimesso dall'ospedale di Alessandria: "Domani (oggi) grande giorno, finalmente papà lascerà l'ospedale per andare in un centro riabilitativo, sarà ancora lunga ma la partita più importante della sua vita la sta vincendo. Una forza della natura". La scorsa settimana la leggenda bianconera era stata sottoposta a "un intervento per svincolarlo dal drenaggio esterno ventricolare cerebrale posizionato in precedenza per l'emorragia, permettendogli così di avviarsi al percorso di riabilitazione", come aveva spiegato il professor Barbanera, direttore della struttura di Neurochirurgia dell'Ospedale Civile di Alessandria.

L'ex portiere e capitano della Juventusil 23 aprile scorso aveva accusato un malore ad Asti, dove doveva partecipare a un evento. Dopo le prime cure sul posto, era stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Alessandria. L'ex giocatore bianconero ha passato settimane ricoverato in prognosi riservata, a causa dell'emorragia cerebrale da rottura di un aneurisma. Momenti difficili, in cui ha avuto accanto la famiglia, con il figlio Andrea che ha dato continui aggiornamenti sulle sue condizioni, ma anche amici ed ex compagni di squadra, che hanno mandato molti messaggi di affetto e vicinanza.

Ora quindi inizierà un altro percorso tortuoso, quello di una riabilitazione che sarà lunga e faticosa, come avevano anticipato i medici nel corso delle settimane precedenti. Ma Stefano Tacconi è un leone, come lo ha definito suo figlio. Nel corso della sua carriera con la maglia della Juve ha vinto di tutto a livello nazionale e internazionale. E ora tutto il popolo bianconero tifa per lui in questa nuova difficile partita. Nei giorni scorsi si erano evidenziati altri miglioramenti, con l'ex portiere della Juventus che ha fatto capire di voler mandare un messaggio d'amore alla moglie, come riportato dal figlio Andrea. Ora la speranza è che presto possa darne molti altri.