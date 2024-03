Tacchinardi: “Nel momento clou la Juventus ha patito la pressione”

Intervistato per Libero, Alessio Tacchinardi ha analizzato il recente momento della Juventus in stagione. Ecco le sue parole: "La Juve è indubbiamente in flessione, ma l’obiettivo Champions mi pare consolidato. A meno di perderle tutte da qui alla fine. Ora tocca a Giuntoli tirare le somme per capire cosa vuol fare la Juventus da grande".

Tacchinardi ha proseguito: "Devono decidere se sia giusto proseguire con Allegri o cambiare e cosa serve per avvicinarsi all’Inter. Nel momento clou la squadra ha patito la pressione e dopo il pari con l’Empoli si è sciolta. Non ha fatto il salto di qualità per reggere il testa a testa fino alla fine. Non puoi non far bottino pieno in casa contro Empoli e Udinese. Finora è una stagione da 7-7,5".