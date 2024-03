Montero: “Per la Juventus provo gli stessi sentimenti che per l’Uruguay”

Montero ha parlato dell'attaccamento emotivo per la Juventus: per l'allenatore, sarebbe pari a quello che avrebbe per la Nazionale uruguagia

Tramite il canale ufficiale social su YouTube, ha parlato il tecnico della Juventus Primavera, Paolo Montero. Ecco le sue parole: "La Juventus per me è come la Nazionale uruguayana: è sentimento. Fai di tutto per la maglia. E' quello che cerco un po' di trasmettere, ovvero che la maglia e Vinovo sono casa tua, per cui quando viene un avversario casa mia non si tocca e la maglia è sacra".