Tacchinardi: “Juve? Con Spalletti sembrava fosse ripartita alla grande. A Roma troverà…”

Le parole dell'ex calciatore bianconero in un'intervista a La Stampa: il suo parere sul momento dei bianconeri e della gara contro la Roma

In un’intervista rilasciata a La Stampa Alessio Tacchinardi ha espresso il proprio pensiero riguardo al big match che la Juventus di Luciano Spalletti dovrà affrontare questa sera contro la Roma. Di seguito le parole dell’ex calciatore bianconero:

“E’ una partita che pesa tantissimo e la Juventus ci arriva spalle al muro per responsabilità proprie. Con Spalletti sembrava fosse ripartita alla grande, aveva ritrovato entusiasmo e identità, poi c’è stato un calo evidente anche in gare che non ti puoi permettere di sbagliare. Adesso è imprescindibile una prestazione da uomini veri, da gladiatori. A Roma troverà un ambiente caldo, una rivalità storica, aspettative altissime e un’avversaria fresca, riposata, che ha lavorato atta la settimana su ritmo e intensità. La Juve invece ha speso tanto in partite dispendiose come quella con l’Inter o il ritorno col Galatasaray. Quando giocano sempre gli stessi, visto che c’è una rosa non lunghissima, alla fine qualcosa si paga sul piano fisico e mentale”.