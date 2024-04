Tacchinardi: “La Juventus deve giocare con il sangue agli occhi”

Alessio Tacchinardi, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche del match di stasera.

Alessio Tacchinardi, ex calciatore della Juve, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole a Tuttojuve.com: "Ci dobbiamo aspettare una Juve con il sangue agli occhi, l'obiettivo è di salvare la stagione. E' un appuntamento troppo importante dopo il risultato dell'andata, di fronte ci sarà una Lazio più dinamica e intensa rispetto alle ultime partite e il lavoro di Tudor inizia a vedersi. Occhio che è un attimo prender un'imbarcata, poi dopo diventa difficile recuperare. Di sicuro c'è da evitare di ripetere il primo tempo di Cagliari, ma non era la prima volta. La tifoseria merita rispetto, questi giocatori devono tirar fuori gli attributi. Perché nell'ultimo periodo non lo stanno facendo".