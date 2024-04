Juve, il riassunto del giorno: parlano Tardelli e Tacchinardi

Per la Juve sono giorni di attesa, in vista della prossima partita con la Fiorentina. Ecco le parole di Tacchinardi: "Se mi piace Allegri? Lui è questo. Piaccia o non piaccia. La società deve fare delle valutazioni e capire se si vuole continuare con la sua filosofia. Ma lui è quello che rende la squadra sorniona, la tiene bassa e gioca in contropiede. Se piace, bene. Ma va accettato per quel che è. Con la squadra a disposizione Allegri sta cercando di tirare fuori il meglio possibile ma è difficile fare molto di più. Chi lo critica forse dovrebbe farsene una ragione...". Anche Tardelli ha detto la sua: "I bianconeri ci avevano illuso, era sembrato per un periodo che potessero essere i concorrenti per lo scudetto. Ma dopo la sfida diretta con l’Inter, che fatto capire chi fosse la squadra padrona del campionato, ha rallentato in maniera paurosa. Sì, ha avuto infortuni, squalifiche, mettiamoci anche un po’ di sfortuna, ma se non riuscisse a qualificarsi per la Champions sarebbe un vero dramma sportivo-finanziario e mi sembra di vedere che i punti di distanza da chi insegue non possano farle dormire sonni sereni".