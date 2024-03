Tacchinardi: “Con Tudor una scossa, sarà difficile per la Juve”

L'ex calciatore e centrocampista della Juventus Alessio Tacchinardi ha parlato intervistato dai microfoni de LaStampa, ai quali ha parlato della nuova avventura alla Lazio del suo ex compagno Igor Tudor e della partita tra i biancocelesti e la squadra bianconera: "Sarà una sfida impegnativa, considerando che dovrà modificare la mentalità instaurata da Sarri, e non esiste una soluzione immediata per farlo. Tuttavia, Igor è un eccellente allenatore e questo passo rappresenta l'ultimo gradino per diventare un grande tecnico. Il cambio di allenatore rappresenta sempre un'incognita anche per gli avversari. Ci sarà sicuramente una scossa e considerando che la Lazio giocherà in casa, sarà una partita tosta per la Juve. Igor è diventato un leone silenzioso, trasformandosi in un vulcano in panchina. Sa fare scelte difficili e ha uno stile simile a quello di Gasperini. Sa entrare nella testa dei giocatori e tirare fuori il meglio da loro, ma è importante capire come si rapporta con le stelle del calcio. Quella Juventus in cui giocavamo ci ha insegnato a non arrenderci mai e a lottare per vincere. Ora, però, questa mentalità vincente sembra mancare, soprattutto con la perdita di giocatori come Chiellini. La Juventus deve temere la Juventus degli ultimi tempi. Ha perso troppi punti e manca di quella mentalità vincente che caratterizzava la squadra. È cruciale reagire e riprendersi, altrimenti si rischia di compromettere la stagione."