La Juve con un comunicato ufficiale ha annunciato la sottoscrizione dell'aumento di capitale da 200 milioni. I bianconeri sono riusciti a sottoscrivere il 97,6% delle azioni, per un totale di 195 milioni di euro. Di seguito il comunicato: " Juventus Football Club S.p.A. (“Juventus” o la “Società”) rende noti i risultati dell’offerta in opzione di massime n. 126.373.938 azioni ordinarie Juventus di nuova emissione (le “Nuove Azioni”), rivenienti dall’aumento di capitale sociale in opzione, a pagamento, deliberato dall’Assemblea degli Azionisti, in sede straordinaria, in data 23 novembre 2023 e i cui termini e condizioni definitivi sono stati fissati dal Consiglio di Amministrazione in data 7 marzo 2024 (l’“Aumento di Capitale”). Durante il periodo di offerta in opzione, iniziato l’11 marzo 2024 e conclusosi in data odierna, 27 marzo 2024 (il “Periodo di Opzione”), sono stati esercitati n. 246.628.440 diritti di opzione per la sottoscrizione di n. 123.314.220 Nuove Azioni, pari a circa il 97,6% del totale delle Nuove Azioni offerte, per un controvalore pari a € 195.083.096,04".