Supercoppa Italiana a San Siro il 12 gennaio

Quasi ufficiale la decisione della Lega di disputare la partita a Milano a gennaio, decade la pista estera

redazionejuvenews

La Juventus ha pareggiato domenica la sfida di San Siro contro l'Inter valida per la nona giornata del campionato di Serie A. Una partita non bellissima, conclusasi sull'1-1 dopo i gol di Dzeko nel primo tempo e quello di Paulo Dybala a partita quasi finita su calcio di rigore. Una partita nella quale le due squadre si sono divise la posta in palio, e che si sono date appuntamento al prossimo scontro diretto, che sarà valido per la finale della SupercoppaItaliana. Inter e Juventus si sfideranno nell'ultimo atto della competizione il 12 gennaio, per il quale ci sono novità relative alla sede.

La partita tra Inter e Juventus doveva essere giocata il 5 gennaio, ma la presenza della giornata di campionato ha fatto slittare la partita di una settimana. Con le opzioni estere che sembrano ormai cadute, la Lega infatti sarebbe propensa a giocare la partita in Italia, con l'ufficialità che dovrebbe arrivare in settimana: la data del 12 gennaio avrebbe superato quella del 20 dicembre mentre la scelta di San Siro è legata al maggior incasso possibile da ottenere vista la capienza dello stadio. La scelta della data del 5 gennaio, che avrebbe causato lo slittamento di due partite di campionato. è stata accantonata per quella della settimana successiva, che porterà allo spostamento dell'esordio in Coppa Italia delle due squadre.

Niente Arabia Saudita nonostante il maggiore introito che sarebbe arrivato dagli sponsor e il contratto in essere con il paese del Medio Oriente. In Asia si tornerà probabilmente nel 2022-23, visto che la Lega di Serie A ha un contratto firmato con l’Arabia Saudita che prevede lo svolgimento di un’altra edizione di Supercoppa: i rappresentati sauditi avrebbero dovuto rispettare una data chiave per esercitazione l’opzione già in questa stagione e non l’hanno fatto in tempo, così il prossimo anno si tornerà in Asia.