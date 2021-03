Suarez: “Atletico? Per fortuna sono rimasto nello stesso campionato. Ho dovuto solo conoscere i compagni”

Il calciatore ha palato del suo trasferimento in estate

La Juventus è al riposo fino a domani, quando a ranghi ridotti riprenderà gli allenamenti sotto la guida di Andrea Pirlo. Dodici bianconeri sono impegnati con le loro nazionali, e Andrea Pirlo dovrà lavorare solo con una parte della squadra in vista della ripresa del campionato fissata per la prossima settimana, quando la Juventus affronterà nel derby il Torino, in una partita che i bianconeri non potranno permettersi di perdere, per motivi di classifica e per motivi di tenuta psicologica e mentale, con Andrea Pirlo che dovrà essere bravo a non far subire alla squadra il contraccolpo dopo la scioccante sconfitta subita contro il Benevento domenica tra le mura amiche dell'Allianz Stadium.

Il calciatore dell'Atletico Madrid Luis Suarez, obiettivo in estate della Juventus poi abbandonato, ha parlato sul suo canale Twitch del suo trasferimento in estate e della scelta relativa all'Atletico Madrid: "Ho avuto la fortuna di poter entrare in una squadra della stessa lega e questo ha dei vantaggi. Avevo quindi dolo bisogno di conoscere i miei compagni, la squadra e nient'altro. E nel gioco non ho cambiato molto. Sei appassionato quando si tratta di giocare, il modo non cambia a seconda della maglia. Sono contento di come stanno andando le cose per me, perché sto aiutando la squadra ad essere al top".

Il calciatore intanto ha segnato nella partita disputata la scorsa sera il suo gol numero 500 in carriera. Una rete che ha regalato la vittoria All'Atletico Madrid, primo in classifica nella Liga, sull'Alaves. L'attaccante uruguaiano, 34 anni, è giunto a quota 19 reti con i Colchoneros. A questi vanno aggiunti 198 gol per il Barcellona, gli 82 per il Liverpool e i 63 per l'Uruguay, oltre ai gol segnati con le maglie precedenti e con la maglia dell'Ajax a partire dal 2007 fino all'anno del suo trasferimento al Liverpool nel 2011: Suarez ha iniziato la sua carriera nell'Uruguay Club Nacional, dove ha segnato 12 gol, prima di passare al Groningen, in Olanda, dove ha segnato 15 reti, raggiungendo 111 gol con la maglia dei Lancieri.