Spalletti gongola: “Nessuno credeva in noi. 50 punti un gran risultato”

redazionejuvenews

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha detto la sua in conferenza stampa. Ecco le sue parole: "Nessuno di noi all'inizio diceva che avremmo avuto 50 punti al girone d'andata, per cui bisogna fare in modo di farci trovare pronti, combattere il fatto che un'altra squadra possa fare altrettanto. Di strada ce n'è ancora tantissima da fare! Ci sono 54 punti a disposizione, è presto per far accadere le cose, le cose accadranno dopo il tempo che manca da qui alla fine.

Se ci voltiamo insieme, vediamo tante cose che non si sono realizzate. Si diceva all'inizio che non potevamo fare questo percorso, c'erano dubbi. Poi è stato segnato da eventi e risultati totalmente diversi. Ora pensiamo allo stesso modo che gli altri non possano fare questo percorso che noi abbiamo fatto, è la stessa cosa! Perché una di quelle 6 squadre non può fare ciò che abbiamo fatto noi? A noi ci resta l'obbligo di fare risultati, in modo da non farli venire vicini per crearci difficoltà.

Serve la consapevolezza che i fatti, i risultati, sono capaci di scrivere la storia. Bisogna continuare a farli, ci sono squadre forti, in grande salute tipo l'Atalanta, anche se sono a distanza, anche se lui fa così 'che c... dice'. Dico ciò che voglio. All'inizio si diceva che questo non poteva avvenire, ora si dice non può avvenire e se non ti fai trovare pronto ed attento sul comportamento poi ci rimaniamo male".