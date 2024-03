Spalletti avverte Chiesa: “In campo dovrà adattarsi”

Il campionato di Serie A è fermo per permettere la disputa delle ultime qualificazioni per le Nazionali, durante questo stop, la Nazionale Italiana guidata da Luciano Spalletti è partita per gli Usa per giocare una serie di amichevoli per prepararsi al meglio al prossimo Europeo in programma questa estate.Tante le cose ed i temi che il nuovo Commissario Tecnico Luciano Spalletti dovrà affrontare, uno su tutti quello riguardante l'impiego e la posizione di Federico Chiesa, che anche alla Juventus è vittima di controversie ed equivoci tattici. In conferenza stampa il tecnico ha parlato di questo e del giocatore bianconero.“Per me è abbastanza chiaro, è un calciatore forte che ha qualità offensive. Salta l’uomo, sa fare gol, ha anche il carattere forte di essere convinto delle proprie qualità. Poi deve sapersi adattare, se nella squadra gioca un po’ più dentro e io lo faccio giocare più fuori. Sono i mezzi spazi, si chiamano così: non sei né seconda punta, né esterno, né centrocampista. È quella via di mezzo in cui sei un po’ tutto. Lui ha la capacità di passare in spazi che altri reputano muri invalicabili”.