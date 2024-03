Juve, i giovani brillano: Yildiz ottavo miglior talento al mondo

Il fantasista turco è stato inserito nella lista stilata da GOAL dei cinquanta migliori talenti nati a partire dal 1 gennaio 2005 in poi. Kenan è l'ottavo dietro a prospetti del calcio mondiale come Lamine Yamal, Endrick e Zaire-Emery. Yildiz non è però l'unico giocatore della Juve in lista. Al 29esimo posto, infatti, c'è anche Huijsen, attualmente in prestito alla Roma.