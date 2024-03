Spagna-Brasile, poco spazio per la Juve: un tempo per Danilo, Bremer in panchina

Un tempo per Danilo, zero minuti per Bremer: poco spazio per i giocatori della Juve nell'amichevole tra Spagna e Brasile

I gol di Rodrygo, Endrick e Paqueta rispondo a quelli di Rodri (doppietta) e Olmo: l'amichevole tra Spagna e Brasile è terminata 3-3. Una sfida ricca di emozioni ma che ha visto poco spazio per i giocatori della Juve. Danilo ha infatti giocato soltanto il primo tempo, sostituito poi all'intervallo, mentre Bremer è rimasto in panchina per tutti e 90 i minuti di gioco. Può sorridere Massimiliano Allegri, che potrà riavere i due difensori freschi e riposati in vista dell'importantissima sfida di Serie A contro la Lazio. La Juve si prepara a contare su di loro per fermare gli attacchi della squadra di Igor Tudor.