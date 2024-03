Danilo è una delle colonne portanti della Juve, fondamentale in fase difensiva. In Nazionale, però, il brasiliano non gioca difensore centrale come in bianconero ma terzino. Intervenuto in conferenza stampa dal ritiro con la Selecao il giocatore della Vecchia Signora a riguardo ha detto: "Ho avuto un paio di conversazioni con Dorival riguardo a questo. Il ruolo che ricopro alla Juventus è in una linea a tre, ma giocare come terzino è qualcosa che faccio fin dal Manchester City. Non cambia niente. Alla Juventus gioco come centrale sulla sinistra e qui sulla destra". Il Brasile si prepara a sfidare l'Inghilterra: Danilo riuscirà a lasciare il segno?