Soulè: “Sento la fiducia di tutti, incredibile stare in prima squadra”

La Juventus ha pareggiato ieri l'amichevole contro lo Standard Liegi disputata all'Allianz Stadium per 1-1. Per i bianconeri è andato a segno Matias Soulè , con l'argentino che ha trasformato il rigore che ha permesso alla squadra di Massimiliano Allegri di trovare il pareggio. Proprio il giovane calciatore ha parlato al termine della partita.

"La squadra mi è sembrata stare molto bene. Loro erano forti, palleggiavano tanto e hanno avuto delle occasioni, ma le abbiamo avute anche noi, avremmo potuto vincere. Non abbiamo perso le amichevoli e speriamo di continuare su questa strada. Io mi adatto, posso giocare anche da quinto o da terzo. Quando ho giocato per la prima volta da quinto non sapevo tanto difendere, ma adesso ho imparato. A me però piace tanto attaccare ma devi faticare il doppio. Quando mi è toccato giocare ho dato sempre il 100% e quando ero in panchina tifavo".