Soulè: primi gol tra i professionisti e un futuro a tinte bianconere

Il giovane sta impressionando per le qualità messe in campo

redazionejuvenews

Archiviata la vittoria in Champions League contro il Malmo, che è stata anche la prima della stagione, la Juventus di Massimiliano Allegri sta preparando la partita in programma domenica sera all'Allianz Stadium, dove arriverà il Milan di Stefano Pioli. I bianconeri cercheranno di ottenere la prima vittoria in campionato, dopo che nelle prime giornate hanno guadagnato solamente un punto, frutto del pareggio di Udine e delle due sconfitte maturate contro l'Empoli e contro il Napoli. Una partenza difficile, sulla quale Massimiliano Allegri sta già lavorando per migliore le cose e per cercare di rialzare la china in campionato, proprio a partire dal match di domenica.

E mentre la prima squadra fa fatica ad ingranare, l'Under23 ha iniziato nel migliore dei modi la stagione, e ieri sera ha conquistato il pass per gli ottavi di Coppa Italia Serie C. La squadra dei giovani bianconeri si è imposta per 3-2 contro la Feralpisalò e mattatore della serata è stato Matias Soulè, che ha messo a segno una doppietta, che è coincisa con i primi gol tra i professionisti con la maglia della Juventus. Il giovane, che Allegri osserva da tempo, era andato in panchina al San Paolo la scorsa settimana, ed ha potuto respirare l'aria dei grandi e stare a contatto con il suo idolo Paulo Dybala: Soulè è paragonato proprio al 10 bianconero per telante e classe, e anche per il piede preferito. Soulè è infatti un mancino tecnico e rapido, che gioca sia da trequartista che da ala destra: lo scorso anno ha messo a segno cinque reti e fornito cinque assist in 27 partite, ma la sua crescita sembra ormai esponenziale.

Cresciuto nel Velez, la Juventus lo ha prelevato dal club argentino a costo zero: nel gennaio 2020 si è unito ai bianconeri Under 17, salendo di grado con l'Under 19 prima e approdando alla formazione Under 23 in questa stagione. Classe 2003, il giocatore ha un contratto con la Juventus fino al 2026, con i bianconeri che puntano molto su di lui e sulla sua crescita per il futuro: Allegri ha molta stima del ragazzo, e dopo averlo portato in panchina al Maradona potrebbe ritagliargli nel corso della stagione quale minuto con la prima squadra.