Soulè: “Triste per l’addio di Dybala. Prima squadra? Finiamo la stagione, poi..”

Il calciatore argentino della Juventus Under23, aggregato molte volte alla prima squadra, ha parlato dopo la sconfitta contro il Padova di ieri

La Juventus Under23 ha pero ieri sera per 0-1 l'andata del match valido per i playoff contro il Padova disputata al Moccagatta. O ra i bianconeri dovranno vincere la partita di ritorno tra una settimana, per continuare ad alimentare il sogno della Serie B. Una grande prova dei ragazzi bianconeri, contando la maggiore esperienza del Padova e i più due 30 punti che separavano le squadre in classifica.

Il calciatore dei bianconeri Matias Soulé ha parlato in conferenza stampa dopo la partita, parlando di quanto fatto e del suo futuro: “Abbamo avuto delle occasioni, bravo anche il portiere. Nel secondo tempo loro hanno avuto altre occasioni e poi il gol, ma credo abbiamo fatto noi la partita, noi ci crediamo, abbiamo 90 minuti ancora da giocare. Abbiamo un bel rapporto, siamo emozionati, vogliamo continuare questo sogno, per noi è un sogno. Vogliamo arrivare più su possibile e speriamo di fare la partita al ritorno. Ho gestito bene il passaggio tra le squadre, ho sempre voglia di giocare, prima squadra o primavera, per fortuna ho giocato in tutte e tre, do sempre il 100%” .

"La convocazione con l'Argentina è stata bellissima, non ci credevo quando mi hanno chiamato. Ho dato anche lì il 100%, anche qui in prima squadra. Con Paulo, con tutti i grandi, mi rende felice, veramente bellissimo. Poi torno in Under 23 e sono lo stesso, non cambio, abbiamo un bel gruppo. Prima squadra? Ora non so cosa succederà, sono concentrato qui, spero di finire il 12 giugno giorno della finale, ma per ora ho la testa qui. Sono migliorato tanto come testa, fisicamente, la Serie C è molto diversa, credo di essere migliorato tanto, gioco da trequartista o esterno e mi piace, mi sono trovato molto bene. Con Dybala ho un bel rapporto, sono un po’ triste che va via, volevo continuare a giocare con lui. Poco tempo fa è venuto a casa a mangiare un asado, lui negli allenamenti mi ha impressionato, come Cuadrado, per la qualità e la tecnica ".