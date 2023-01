Sky Sport conferma: “Cinque nuovi titolari per la Juve” | News

Il nuovo management della Juventus avrà il compito di tornare ad una gestione economica equilibrata, che possa migliorare i conti in rosso del club. E' normale che tale obiettivo si ripercuota sulle mosse di mercato, che non potranno essere troppo aggressive, soprattutto nella finestra invernale, dove i veri botti arriverebbero solo in caso di una o più cessioni eccellenti. Al momento il ds Cherubini si sta concentrando sui rinnovi, in particolare dei giovani gioielli bianconeri. Intanto Allegri accoglierà Chiesa e Pogba come se fossero dei nuovi acquisti. Sky Sport tuttavia sottolinea come durante l'estate si vedrà senza dubbio una Juve molto più attiva, che potrebbe vedere il proprio schieramento titolare rivoluzionato per cinque undicesimi<<<